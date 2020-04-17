Луганск решили три дня в году называть Ворошиловградом

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) разрешили три дня в году использовать старое название города — Ворошиловград. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Страна.ua».

Речь о памятных датах, связанных с Великой Отечественной войной: 9 мая, 22 июня и 14 февраля — Днем освобождения Ворошиловграда.

«Подписал указ "Об использовании наименования "город Ворошиловград"". С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты ВОВ будет символично вспоминать об этом», — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он призвал «хранить историю Отчизны и передавать ее потомкам».

Луганск носил имя маршала Климента Ворошилова в 1935-1958 и 1970-1990 годах.

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