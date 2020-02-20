ЛНР отправила Киеву 58 тонн мелочи

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отправили Киеву 58 тонн мелких монет в качестве платы за водоснабжение. Об этом сообщает «LB.ua».

«Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки вручную», — рассказал заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко. «Думаю, они глумятся над нами», — добавил он.

Лысенко рассказал, что взаиморасчеты всегда проходили в наличной форме, однако ранее представители ЛНР привозили необходимую сумму бумажными купюрами.

Однако, позже Лысенко заявил порталу LIGA.net, что деньги были переданы купюрами, а не монетами, как было заявлено ранее. Он объяснил, что на этот раз представители ЛНР передали мелкие купюры по 2 и 5 гривен, а не крупные по 100 и 200.

В марте 2019 года в украинском правительстве предрекли полное отключение воды в Донбассе. Там отметили, что к остановке водоснабжения могут привести попытки властей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) национализировать компанию «Вода Донбасса».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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