Для российских интернет-магазинов напишут специальные правила

Для российских интернет-магазинов в скором будущем могут написать специальные правила работы и взаимодействия с поставщиками товаров, пишет «Коммерсантъ». С такой инициативой выступила комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП).
В настоящее время кодекс распространяется на офлайн-сегмент и регулирует взаимоотношения между ретейлерами и их поставщиками. Его исполнение носит добровольный характер и охватывает в первую очередь сферу продуктов питания и товаров повседневного спроса.
Необходимость распространения кодекса на онлайн-продажи в комиссии по его применению объясняют стремительным ростом сектора с начала пандемии коронавируса. По состоянию на апрель, на онлайн-покупки продуктов питания приходилось около пяти процентов общего рынка, однако эксперты ожидают, что этот показатель будет расти.
Участники рынка жалуются на недобросовестное поведение интернет-магазинов, которые часто меняют тарифы и условия сотрудничества. К тому же многие положения стандартной оферты, которую предлагают поставщикам, не подпадают под общепринятые нормы. Нередко магазины и их операторы оставляют за собой право менять условия сотрудничества в одностороннем порядке.
При этом некоторые собеседники издания считают принятие подобного кодекса преждевременным, поскольку на рынке только начинают формироваться добросовестные и приемлемые для всех сторон практики ведения бизнеса.