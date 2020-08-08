Россиянам раскрыли популярные мошеннические схемы при продаже вещей

Мошенники на сервисах частных объявлений используют распространенные схемы обмана, связанные с оформлением доставки или выяснением данных банковской карты. Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

По его словам, столкнуться с злоумышленниками можно будучи как продавцом, так и покупателем. В первом случае мошенники будут нацелены на то, чтобы выяснить номер карты, срок действия и код CVV. Они могут вынуждать продавца раскрыть эти данные под предлогом «проверки» на мошенничество или просить вставить карточку в банкомат для приема платежа через онлайн-банкинг — покупателю якобы нужна подтверждающая платеж квитанция, чтобы не было обмана. В обоих ситуациях, получив необходимую информацию, мошенники снимут деньги со счета.

В качестве покупателей на таких площадках россияне тоже могут столкнуться с обманом, предупредил Редин. Так, мошенничество часто происходит, когда продавец предлагает воспользоваться услугами сторонней доставки и оплатить курьера заранее. При этом покупатель будет готов пойти на доплату, потому что мошенники, как правило, выставляют интересные товары по низкой стоимости.

Еще один вид обмана связан с продажей новых «ненужных» вещей, например, смартфонов, с большой скидкой. Продавец договаривается покупателем о курьерской доставке, однако вместо этого оформляет заказ на сайте реального интернет-магазина. Таким образом покупатель, проверив товар у курьера, переводит деньги мошеннику, а не магазину, однако остается без покупки.

По словам эксперта, доказать мошенничество во всех перечисленных случаях сложно, к тому же не все факты будут подпадать под квалификацию этого преступления, предусмотренную в статье Уголовного кодекса. «Мошенники открывают счета на подставных лиц — и сразу же или снимают деньги, или оплачивают товар на зарубежных интернет-площадках, — то есть делают все, чтобы сотрудники полиции вместе с банками не смогли отследить движение денежных средств», — заключил Редин.