Российская школьница «продала душу дьяволу» и лишилась 93 тысяч рублей

Во Владивостоке 18-летнего местного жителя заподозрили в обмане 16-летней девушки и причинении ущерба в размере 93 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что мошенник обманул ее 16-летнюю дочь. Школьный приятель рассказал девушке, что увлекается магией, гадает на картах, читает мысли и наводит порчи. Молодой человек, назвав себя проводником между человеком и дьяволом, предложил ей «продать душу дьяволу». За информацию о том, как это сделать, девушка должна была заплатить шесть тысяч рублей, еще одну тысячу — за работу и пять тысяч — на материал для обряда, на которой она не должна присутствовать.

«Экстрасенс» пообещал, что после ритуала у девушки появится возможность загадать три желания, которые исполнятся и сохранятся на всю жизнь. Кроме того, он предостерег ее, что после перехода на сторону дьявола ей нельзя носить золото и предложил сдать украшения в ломбард, а полученные деньги перевести ему в качестве платы за совершение обряда. После проведения ритуала молодые люди продолжили общение в социальных сетях и лично. Парень предупредил подругу, что связан с криминалом и просил ее полностью удалять их переписку.

Через месяц девушка поссорилась с родителями. «Колдун» заставил девушку отдать ему мобильный телефон и ноутбук, чтобы удалить всю информацию, иначе ее мог прочитать ее отец. Он также сказал, что это необходимо для их же безопасности, иначе их могут поместить в психбольницу. Позже парень сообщил, что ради безопасности сжег вещи. После этого их общение прекратилось.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 18-летний местный житель. Он признался в содеянном. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Сотрудники уголовного розыска проверяют, не причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.

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