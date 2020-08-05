Россиянин возомнил себя избранным и распродал чужое имущество

Россиянка из Омска, заведующая крупной сетью магазинов по продаже мобильных телефонов, лишилась всей своей недвижимости, автомобиля и уставного капитала предприятия. Сожитель женщины, которому она доверяла и оформила на него доверенность, попал под психологическое воздействие мошенников и продал им все имущество. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по региону.

Отношения в паре, по словам потерпевшей, были хорошими — в ее отсутствие мужчина управлял компанией. Однако после того, как россиянка вернулась, она не узнала своего партнера: он вел себя неадекватно, неопрятно выглядел и всячески избегал общения с ней.

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Выяснилось, что мужчина посещал семинары в так называемой школе духовного развития «Ваше будущее». Сожительнице он говорил, что посещает бухгалтерские курсы. В результате руководитель объединения, узнав об имуществе потерпевшей, сообщила об этом одной из «учениц». Вместе они довели россиянина до такого состояния, что он возомнил себя избранным, которому материальные ценности только мешают расти. Если от них не избавиться — можно погибнуть, внушили мужчине.

Уже через год после непрерывного психологического воздействия россиянин согласился продать всю недвижимость: пять нежилых помещений в Омске и районах области, гаражный бокс и принадлежащий ему и его сожительнице коттедж, а также автомобиль BMW-Х5 и 100-процентные доли в уставном капитале фирмы третьим лицам.

Стоимость имущества во всех случаях была занижена в разы, а стоимость уставного капитала организации — в тысячу раз. В дальнейшем имущество перепродавалось, все вырученные деньги мошенники забирали себе. Кроме того, они завладели личными вещами потерпевших: одеждой, обувью, ювелирными изделиями, компьютерной и бытовой техникой.

Общая сумма материального ущерба, причиненного директору компании, составила более 55 миллионов рублей, ее сожителя — более 7 миллионов рублей. Также мужчине диагностировали психическое расстройство.

Впоследствии потерпевшим удалось вернуть недвижимость: суд признал сделки недействительными. В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение, дела направлены в суд. Им вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой, и мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

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