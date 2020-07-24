Мошенник притворялся VIP-клиентами казино и украл десятки тысяч долларов

В США полицейские раскрыли мошенника, который использовал личности VIP-клиентов казино и украл несколько тысяч долларов. Об этом сообщает The New York Post.

В апреле 2019 года житель американского штата Мичиган, 55-летний Джон Кристофер Колетти (John Christopher Colletti), начал подделывать удостоверения личности, чтобы входить в казино под именами VIP-клиентов. Это позволяло ему получать авансом денежные выплаты в кассах игорных заведений.

Чтобы оставаться незамеченным, Колетти наносил грим, надевал костюмы и протезы. Таким образом за два месяца мужчине удалось украсть 98 840 долларов (около семи миллионов рублей).

23 мая 2019 года подозреваемого задержали в одном из казино штата Канзас. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Колетти обналичивал 30 тысяч долларов в местном банкомате. Преступника задержали на месте и доставили в одну из тюрем Мичигана.

Ранее сообщалось о лондонском маньяке-насильнике, который маскировался под девушку в черном платье с серебряными волосами. Мужчина использовал костюм, чтобы незаметно преследовать жертв.