Российского психиатра осудили за хищение недвижимости пациентки

В Сахалинской области врача-психиатра, которая путем обмана похитила квартиру пациентки, приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и покушении на мошенничество. Установлено, что врач воспользовалась болезненным состоянием пациентки, чтобы продать принадлежавшую ей недвижимость. Вырученные денежные средства — 2,6 миллиона рублей — психиатр похитила.

Впоследствии врач узнала, что у пациентки есть еще одна квартира, и вынудила ее оформить завещание на свое имя. Но довести свой умысел до конца медработница не смогла — ее действия были пресечены сотрудниками полиции. Отбывать срок психиатр будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее, в июне, сообщалось, что в России активизировались мошенники, противозаконно использующие бренды известных агентств недвижимости. Только в Москве за два месяца действия режима самоизоляции число заявлений от граждан, обманутых аферистами, увеличилось в пять раз по сравнению с показателем за весь предыдущий год.

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