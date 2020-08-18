Легковой автомобиль въехал на крыло самолета после аварийной посадки на шоссе

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленном шоссе и оказался под колесами легкового автомобиля. Снимки и подробности произошедшего публикует Fox News.

Как сообщает источник, инцидент произошел возле аэропорта Коттонвуд в Рокфорде, штат Иллинойс. По словам 79-летнего пилота Джеймса Сибела (James Siebel), ему пришлось прибегнуть к экстренной посадке из-за заглохшего спустя пять минут после вылета двигателя.

Ему не удалось справиться с управлением судном, и самолет приземлился на оживленное шоссе, по которому в момент инцидента ехал седан Chevrolet Impala. Водитель не успел среагировать и наехал на крыло небольшого лайнера.

Отмечается, что в результате столкновения никто серьезно не пострадал, однако владелец автомобиля был доставлен в больницу с небольшими травмами.

В июне с сети появилось видео посадки легкомоторного самолета в густых джунглях. На размещенных в сети кадрах видно, как пилот управляет воздушным судном над лесом и оглядывается в поисках подходящего места для посадки, а затем начинает постепенно снижаться и успешно приземляется.