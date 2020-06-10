Посадка самолета среди деревьев в густых джунглях попала на видео

В сети появилось видео посадки легкомоторного самолета в густых джунглях. Ролик был опубликован в Twitter.

На размещенных в сети кадрах видно, как пилот управляет воздушным судном над лесом и оглядывается в поисках подходящего места для посадки, а затем начинает постепенно снижаться и успешно производит посадку аппарата.

Как уточняет The Indian Express, видеозапись восхитила пользователей соцсети и быстро стала вирусной. «Ух ты, теперь это вполне реальная взлетно-посадочная полоса», «Впечатляющее пилотирование», «Вау, посадка непонятно где», «Одно дело посадка, но как он снова потом взлетит?», «Невероятно», — писали они.

13 мая сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение возле оживленного шоссе в США после того, как пилот случайно зацепил провода при полете. Очевидец, следовавший в этот момент по шоссе на автомобиле, успел заснять падение лайнера на видеорегистратор.

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