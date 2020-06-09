Пассажир полетал на самолете в разгар пандемии коронавируса и поделился опытом

Директор авиакомпании Spirit Airlines совершил несколько перелетов в разгар пандемии коронавируса и поделился своим опытом. Его рассказ публикует Forbes.

По словам Бена Балданза, 5 июня он отправился из Бостона в Вашингтон, а затем обратно на рейсе авиакомпании JetBlue. Когда мужчина прибыл в аэропорт вылета, в первую очередь он был удивлен тем, что парковка стала дешевле, а очереди на регистрацию и посадку в самолет — меньше.

Кроме того, пассажир отметил, что почти все рестораны и кафе в обоих аэропортах оказались закрыты, в связи с чем работающим в это время сотрудникам было негде обедать.

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«На борту моего самолета оба пилота и все бортпроводники были в масках. На рейсе в Бостон разместились всего около 25 пассажиров. Благодаря новым правилам посадки возле входа в салон не было скопления людей, а посадочный талон теперь нужно прикладывать к специальному сканеру, что помогает избежать лишних контактов», — подчеркнул Балданза.

Вдобавок он заметил, что как в самолете, так и в аэропорту проводится дополнительная уборка. «Ванные комнаты в аэропорту были чистыми, и я видел, как персонал регулярно следил за этим. Сиденья на борту самолеты также были вытерты. На протяжении всего путешествия я постоянно встречал людей в масках с чистящими средствами в руках», — поделился эксперт.

В заключение он заверил, что сотрудники аэропортов и авиакомпаний в большинстве своем чувствуют себя в безопасности.

Ранее в июне частый путешественник и блогер совершил трансатлантический перелет во время пандемии коронавируса и также поделился своим опытом. По словам Гилберта Отта (Gilbert Ott), который слетал бизнес-классом из Лондона в Нью-Йорк с пересадкой в Амстердаме, в аэропорту его ждала тройная проверка, а когда он спросил у сотрудницы на регистрации о ее рабочем дне, та ответила, что пребывает в жутком стрессе.

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