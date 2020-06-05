Пассажир совершил трансатлантический перелет при пандемии и поделился опытом

Частый путешественник и блогер совершил трансатлантический перелет во время пандемии коронавируса и поделился своим опытом. Его историю публикует издание Daily Mail.

Так, по словам Гилберта Отта (Gilbert Ott), который слетал бизнес-классом из Лондона в Нью-Йорк с пересадкой в Амстердаме, в первую очередь в аэропорту его ждала тройная проверка, а когда он спросил у сотрудницы на регистрации о ее дне, та ответила, что пребывает в жутком стрессе.

Кроме того, турист уточнил, что он сделал все, чтобы минимизировать контакты с поверхностями в самолете. Например, он заранее подготовил ланч-бокс с едой, а также скачал на свой планшет максимальное количество контента и не пользовался мультимедийной системой на борту лайнера.

Вдобавок Отт взял с собой дезинфицирующие влажные салфетки, сменный комплект одежды, а также несколько масок. Тем же, кто планирует отправиться в путешествие во время пандемии, блогер посоветовал регистрироваться на рейс онлайн во избежание лишних разговоров с сотрудниками аэропорта.

Помимо прочего, он рекомендовал всегда выбирать кресла возле аварийных дверей или иллюминаторов и ни в коем случае не садиться у прохода.

Ранее в июне бортпроводники рассказали пассажирам, как выбрать наименее загруженный рейс во время пандемии коронавируса. Как отметили сотрудники авиакомпаний, выбирать нужно будние дни (в выходные пассажиров обычно больше) или авиакомпании, которые ввели блокировку средних кресел для обеспечения социального дистанцирования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!