Трамп усмотрел в пандемии божественную проверку

Президент США на митинге в Миннесоте изобразил разговор с Богом и заявил, что пандемия коронавируса — его проверка. Слова американского лидера приводит Daily Mail.

Он охарактеризовал экономические последствия коронавируса фразой «Бог испытывает меня» и пошутил, что это могло стать наказанием для него.

«Мы построили величайшую экономику в истории мира, и теперь я должен сделать это снова. Теперь вы знаете, что это такое? Это Бог испытывает меня», — отметил американский лидер.

Также Трамп раскритиковал своего наиболее вероятного соперника на выборах от Демократической партии Джо Байдена. Он назвал его марионеткой левых экстремистов, пытающихся стереть границы и уничтожить полицию страны, а также очернить героев и отнять энергию у США.

На этом митинге Трамп также сообщил сторонникам, что планирует остаться в Белом доме еще четыре года, а затем еще четыре года.

Ранее Трамп рассказал об угрозе превращения США во «вторую Венесуэлу». По его словам, в случае победы на президентских выборах демократов дороги назад, скорее всего, уже не будет.