Трамп предостерег США от превращения во «вторую Венесуэлу»

Президент США Дональд Трамп рассказал об угрозе превращения США во «вторую Венесуэлу». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, в случае победы на президентских выборах демократов дороги назад, скорее всего, уже не будет. Глава государства считает эти выборы самым опасными в истории США. Президент отметил, что, если он проиграет, то страна превратится во «вторую Венесуэлу».

Ранее Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «шахматистом мирового класса». По словам президента, наряду с Путиным таковыми являются еще несколько мировых лидеров: председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава США добавил, что бывший вице-президент США Джо Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на президентских выборах, так как его лучшие годы в политической карьере «не были такими уж замечательными».