На Урале охотники расстреляли автомобиль бойцов Росгвардии

В Сысертском районе (Свердловская область) на требование охотинспектора и сопровождающих его бойцов СОБР предъявить документы охотники ответили огнем. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во время планового рейда охотоведа и председателя местного охотничьего общества с сотрудниками Росгвардии. Семеро мужчин расстреляли автомобиль сотрудников, а затем сожгли его. Инспекторы и бойцы СОБР не пострадали. Браконьеров задержали.

По информации источника агентства, все нападавшие оказались бывшими сотрудниками силовых структур.

Охотникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области браконьер убил егеря и покончил с собой при задержании сотрудниками полиции. 57-летний охотовед и его напарник заметили нарушителя в районе поселка Кондратово и остановили его. Подозреваемый убил егеря выстрелом в голову и сделал выстрел в сторону его напарника, после чего скрылся. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Полицейские установили местонахождение подозреваемого и попытались задержать его, но тот успел свести счеты с жизнью.

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