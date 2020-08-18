Трамп помилует осужденную век назад суфражистку

Президент США Дональд Трамп помилует суфражистку Сьюзан Энтони, осужденную век назад за незаконное участие в голосовании. Этот шаг — попытка выиграть голоса женщин-избирателей в преддверии президентских выборов, считают авторы The New York Times.

Мера приурочена к столетию девятнадцатой поправки в Конституцию США, благодаря которой женщины получили право голосовать. Трамп на публичном выступлении подчеркнул, что Энтони, несмотря на поправку, так и не была реабилитирована. «Ее осудили за то, что она голосовала, и мы подпишем полную и абсолютную реабилитацию», — заявил президент.

Как отмечает The New York Times, Энтони — неоднозначная фигура для современного феминистического движения. Уточняется, что она выступала против абортов и якобы подавляла чернокожих представительниц суфражистского движения.

Как в июне сообщало издание The Hill, женщины-избиратели в основном выступают против переизбрания действующего президента. 53 процента участниц опроса, прошедшего в июне этого года, заявили, что настроены резко против Трампа, 9 — что скорее против.