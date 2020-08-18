В России за сутки выявили 4748 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Большинство из них зафиксировано в Москве (693), Санкт-Петербурге (157), Свердловской области (149). Московская область опустилась на четвертую строчку по количеству прироста зараженных — 145. За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 132 пациента, полностью выздоровели 6527 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 932 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровело 742 628 человек.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут медицинские работники. Ожидается, что широкое применение препарата станет возможным с января следующего года.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.