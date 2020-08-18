Названа лучшая питьевая вода в России

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование питьевой воды в бутылках популярных марок и назвал лучшие из продающихся в России. Копия протоколов испытания есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». В тестировании приняла участие продукция марок Societe Minerale Original, «Пилигрим», «Черноголовская», «Шишкин лес» и «ФрутоНяня».
Проверка безопасности никаких нарушений не выявила. Но, что касается состава, то только продукция одной марки — «ФрутоНяня» — оказалась водой высшей категории. Также в воде Societe Minerale Original нашли небольшое количество фтора. В итоге к покупке рекомендовали все проверенные образцы.
Ранее а августе эксперты проводили тестирование «Русской» колбасы». В ходе проверки выяснилось, что в образцах «Малаховский» есть клетчатка, а в «Царицыно» добавлены растительный углеводный компонент и крахмал. Кроме того оказалось, что в «Мясницком ряду» кроме животного белка присутствуют также частицы свиной шкурки, крахмал и изолят соевого белка. В итоге к покупке рекомендовали только продукцию марки «Окраина».