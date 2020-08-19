Австрия призвала провести новые выборы президента Белоруссии

Европейский союз должен ввести санкции против представителей властей Белоруссии, которые ответственны за применение насилия в отношении протестующих. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает ТАСС.

Отмечается, что австрийский лидер поприветствовал специальный саммит европейского альянса, где будут обсуждать ситуацию в Белоруссии. По мнению Курца, Евросоюз должен ввести санкции против виновных в насилии на улицах этой страны. Вена также призывает провести новые свободные и справедливые выборы президента Белоруссии, так как прошедшие 9 августа, с ее точки зрения, назвать такими нельзя.

14 августа лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. В него, в частности, включили лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, владельца магазина товаров с национальной символикой Symbal.by Павла Белоуса, председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого.

По всей Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В некоторых городах начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

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