Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»

Бывший оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская должна стать «переходным президентом» до того, как в республике будут проведены «новые выборы через пять-шесть месяцев». Об этом заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.

«Она (Тихановская) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — сказал он, отвечая на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в Белоруссии.

Цепкало назвал победу Тихановской совершенно очевидной, именно поэтому, по его мнению, «она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства».

Ранее 18 августа сообщалось, что Цепкало и его жену Веронику отказались пускать в самолет рейсом из Киева в Варшаву. 15 августа стало известно, что Россия объявила Цепкало в розыск. Основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах, объяснив это тем, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей. Верховный суд Белоруссии отклонил его жалобу на отказ ЦИК в регистрации. После этого Цепкало покинул страну вместе с двумя детьми.

14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. В него, в частности, включили лауреатку Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, владельца магазина товаров с национальной символикой Symbal.by Павла Белоуса, председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого.