Цепкало отказались пускать в самолет до Варшавы

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и его жену Веронику отказались пускать в самолет рейсом из Киева в Варшаву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу», — заявил он.

Цепкало отметил, что у него и членов его семьи имеются действующие шенгенские визы, а также письмо главного санитарного врача Польши, разрешающее не отбывать карантин. Ранее политик уже посещал Польшу, и у него не возникло проблем с пересечением границы.

15 августа стало известно, что Россия объявила Цепкало в розыск. В карточке на розыск сказано, что Цепкало разыскивается по статье Уголовного кодекса. Политик рассказал, что на него завели уголовное дело и что он уже «видел документы». Позднее Цепкало отметил, что в связи с розыском в Россию он «точно не поедет».

Основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах, объяснив это тем, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей. Верховный суд Белоруссии отклонил его жалобу на отказ ЦИК в регистрации. После этого Цепкало покинул страну вместе с двумя детьми, опасаясь преследований — по его словам, он был проинформирован о готовящемся аресте. В МВД Белоруссии заявили, что к ним поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Цепкало, ведомство начало проверку.

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