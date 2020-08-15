Бывшего соперника Лукашенко объявили в розыск в России

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, соперник Александра Лукашенко Валерий Цепкало объявлен в розыск в России. Это следует из базы данных российского МВД, передает РИА Новости.

В карточке на розыск сказано, что Цепкало разыскивается по статье Уголовного кодекса. Сам он сказал агентству, что на него завели уголовное дело, и он уже «видел документы».

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В штабе Цепкало сообщили агентству «Интерфакс», что в его отношении может быть возбуждено дело о взяточничестве по результатам проверки заявления турецкого бизнесмена Седата Игдеджи, который проживает в Белоруссии. В разговоре с ТАСС представитель штаба заявил, что в выходные эту информацию сложно проверить. Собеседник агентства сказал, что «видел бумагу из милиции», согласно которой Цепкало в розыске. Он уточнил, что сейчас тот находится в Киеве.

Основателя Парка высоких технологии Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах, объяснив это тем, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей. Верховный суд Белоруссии отклонил его жалобу на отказ ЦИК в регистрации. После этого Цепкало покинул страну вместе с двумя детьми, опасаясь преследований — по его словам, он был проинформирован о готовящемся аресте. В МВД Белоруссии заявили, что к ним поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Цепкало, ведомство начало проверку.

9 августа сообщалось, что жена Цепкало Вероника покинула Белоруссию накануне выборов, она была одним из лидеров объединенной оппозиции. В штабе другого незарегистрированного кандидата, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, женщина присоединилась к мужу, на тот момент находящемуся в Москве. Источник РИА Новости сообщил, что Цепкало решила уехать после задержания официальной представительницы штаба Барбарико Марии Колесниковй, которую позднее отпустили. Задержание объяснили тем, что Колесникову спутали с другим человеком.

Вечером 9 августа в Белоруссии начались акции протеста — граждане оказались недовольны итогами президентских выборов, согласно результатам которых Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1 процента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом, митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.