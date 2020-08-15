Бывший соперник Лукашенко отреагировал на данные о розыске в России

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, соперник Александра Лукашенко Валерий Цепкало заявил, что находится на Украине, и в связи с розыском не собирается ехать в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так он отреагировал на данные о том, что Россия объявила его в розыск.

Возбужденное в отношении него уголовное дело в Белоруссии Цепкало назвал политически мотивированным. «Это чушь полная. Все это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет», — сказал он.

Основателя Парка высоких технологии Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах, объяснив это тем, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей. Верховный суд Белоруссии отклонил его жалобу на отказ ЦИК в регистрации. После этого Цепкало покинул страну вместе с двумя детьми, опасаясь преследований — по его словам, он был проинформирован о готовящемся аресте. В МВД Белоруссии заявили, что к ним поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Цепкало, ведомство начало проверку.