Объявленный Россией в розыск бывший соперник Лукашенко задумал покинуть Украину

Бывший главный соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко Валерий Цепкало вместе с семьей задумал покинуть Украину и перебраться в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб белорусского политика.

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В Варшаве он планирует встретиться с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона. В штабе также рассказали, что семью Цепкало более трех часов удерживали на погранпереходе Троебортное (граница РФ и Украины) во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе».

15 августа стало известно, что Россия объявила Цепкало в розыск. В карточке на розыск сказано, что Цепкало разыскивается по статье Уголовного кодекса. Сам он сказал агентству РИА Новости, что на него завели уголовное дело, и он уже «видел документы». Позднее он рассказал, что в связи с розыском в Россию он «точно не поедет».

Основателя Парка высоких технологии Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах, объяснив это тем, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей. Верховный суд Белоруссии отклонил его жалобу на отказ ЦИК в регистрации. После этого Цепкало покинул страну вместе с двумя детьми, опасаясь преследований — по его словам, он был проинформирован о готовящемся аресте. В МВД Белоруссии заявили, что к ним поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Цепкало, ведомство начало проверку.