Врачи отказались везти в больницу впавшего в кому россиянина

Бригада скорой помощи в Воронежской области отказалась вести в больницу россиянина, который впал в кому на улице. Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале издания «Подъем».

На кадрах запечатлен сидящий на траве человек, приходящий в сознание, и стоящие рядом с ними медики. Они разговаривают с женщиной, собирают вещи и уходят в сторону машины скорой помощи. На фоне слышны реплики снимавших ролик очевидцев, возмущенных поведением медработников.

В публикации сказано, что прохожие помогали реанимировать мужчину до приезда скорой. Одна из очевидцев провела сердечно-легочную реанимацию, а приехавшие врачи лишь вкололи ему адреналин.

В региональном Минздраве изданию сообщили, что медики оказали человеку необходимую помощь и не нашли причин для госпитализации. «Пациент находился в коме, врачи оказали ему всю необходимую помощь, восстановили сознание, госпитализация не потребовалась. Мужчине даны рекомендации по дальнейшему лечению», — сказали в ведомстве.