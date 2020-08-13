В СК проверят информацию о серии странных смертей в частной клинике в Москве

Следователи начали проверку по факту публикации в СМИ информации о серии странных смертей в частной клинике на западе Москвы. Один из пациентов предположительно умер из-за неправильного диагноза, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«По фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала, следственными органами главного следственного управления Следственного комитета по Москве организовано проведение доследственной проверки», — сказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Она отметила, что, согласно телесюжету, за непродолжительное время в медучреждении скончалось пятеро больных. Их родственники считают, что организация предоставила некачественные медицинские услуги.

Сейчас помещения анестезиологии и реаниматологии клиники опечатаны по решению Росздравнадзора, куда поступило несколько жалоб на качество оказания медицинской помощи.

Агентство пишет, что ранее на одном из федеральных каналов был показан сюжет о столичной частной медорганизации, где пациенту поставили неверный диагноз и он погиб. После этого его семье был выставлен счет за лечение на 500 тысяч рублей. Авторы телематериала утверждали, что в этой же больнице за последнее время умерло еще несколько человек.