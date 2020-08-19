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Губернатор Кубани выделил 200 миллионов рублей на ремонт детских здравниц

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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева из регионального бюджета выделено 200 миллионов рублей на ремонты детских здравниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой администрации. Эта и другие меры поддержки туристической отрасли предусмотрены планом по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики края.

«Губернатор поставил перед нами задачу поддержать туристическую отрасль, уделив при этом особое внимание сектору детского отдыха. Детские учреждения и при полной загрузке находятся на грани самоокупаемости, а с учетом требований Роспотребнадзора вопрос здесь стоит наиболее остро. Поэтому мы предусмотрели 30 миллионов в этом году на субсидирование приобретения оборудования для профилактики коронавируса», — отметил вице-губернатор края Игорь Галась.

На возмещение затрат на капитальный и текущий ремонт для подготовки к сезону выделено 200 миллионов рублей. Будут учитываться работы, проведенные с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года.

«Важное решение по детскому отдыху — снизить до 0,01 процента ставку налога на имущество организаций. В комплексе меры поддержки детского отдыха и оздоровления в новом плане оцениваются в сумму порядка полумиллиарда рублей», — прокомментировал инициативу вице-губернатор.

Кроме того, для туристической отрасли помимо уже действующих мер, включающих льготное кредитование, прямые субсидии на поддержку занятости, налоговые и арендные отсрочки, разработан ряд новых. В частности, в 2021 году затраты субъектов малого и среднего предпринимательства на содержание и ремонт туристических объектов будут субсидироваться краем. На эти цели направят 100 миллионов рублей.

Еще одна мера поддержки заключается в возмещении части затрат по организации туристических событий. Как показывает практика, проведение всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, форумов вызывает всплеск активности малого и среднего бизнеса в смежных направлениях: это загрузка средств размещения, дополнительные услуги в потребительской сфере, нагрузка на сферу общественного питания. На проведение подобных мероприятий в 2021 году будет выделено 30 миллионов рублей.

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