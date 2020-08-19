Губернатор Кубани выделил 200 миллионов рублей на ремонт детских здравниц

По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева из регионального бюджета выделено 200 миллионов рублей на ремонты детских здравниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой администрации. Эта и другие меры поддержки туристической отрасли предусмотрены планом по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики края.

«Губернатор поставил перед нами задачу поддержать туристическую отрасль, уделив при этом особое внимание сектору детского отдыха. Детские учреждения и при полной загрузке находятся на грани самоокупаемости, а с учетом требований Роспотребнадзора вопрос здесь стоит наиболее остро. Поэтому мы предусмотрели 30 миллионов в этом году на субсидирование приобретения оборудования для профилактики коронавируса», — отметил вице-губернатор края Игорь Галась.

На возмещение затрат на капитальный и текущий ремонт для подготовки к сезону выделено 200 миллионов рублей. Будут учитываться работы, проведенные с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года.

«Важное решение по детскому отдыху — снизить до 0,01 процента ставку налога на имущество организаций. В комплексе меры поддержки детского отдыха и оздоровления в новом плане оцениваются в сумму порядка полумиллиарда рублей», — прокомментировал инициативу вице-губернатор.

Кроме того, для туристической отрасли помимо уже действующих мер, включающих льготное кредитование, прямые субсидии на поддержку занятости, налоговые и арендные отсрочки, разработан ряд новых. В частности, в 2021 году затраты субъектов малого и среднего предпринимательства на содержание и ремонт туристических объектов будут субсидироваться краем. На эти цели направят 100 миллионов рублей.

Еще одна мера поддержки заключается в возмещении части затрат по организации туристических событий. Как показывает практика, проведение всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, форумов вызывает всплеск активности малого и среднего бизнеса в смежных направлениях: это загрузка средств размещения, дополнительные услуги в потребительской сфере, нагрузка на сферу общественного питания. На проведение подобных мероприятий в 2021 году будет выделено 30 миллионов рублей.