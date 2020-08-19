Для российских вузов разработали 30 новых образовательных программ

Министерство образования и науки России в сентябре оценит около 30 уникальных программ, которые разрабатывают российские высшие учебные заведения в рамках нацпроекта «Образование». Об этом пишет «Российская газета».

Образовательные программы разработаны в высокотехнологичных отраслях — это информационная безопасность, фотоника, математика и механика, электро- и теплоэнергетика, техносферная безопасность, технологии материалов, машиностроение, нанотехнологии и другие. Издание отмечает, что подобных направлений подготовки сегодня нет ни в одном региональном вузе.

Программы создаются с уклоном на практику, направления выбраны под запросы ведущих промышленных предприятий каждого из регионов и будут внедрены при их участии. Среди них — «Газпром межрегионгаз», Mail.ru Group, «Магнитогорский металлургический комбинат», «Северсталь» и другие. Оператором проекта стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Ожидается, что в сентябре состоится защита проектов.

Образовательные курсы, разработанные региональными университетами, появятся на международных платформах, например на Coursera и Khan Academy. Они будут доступны иностранным слушателям.

Нацпроект «Образование» будет реализован до 2024 года. Его общий бюджет — 784,5 миллиарда рублей.