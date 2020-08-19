Более 800 приморских школьников получили путевки в оздоровительные лагеря

В Приморском крае более 800 школьников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили путевки в детские оздоровительные лагеря в 2020 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Нынешним летом смены для подопечных соцзащиты открылись в Спасском районе (лагерь «Горный»), Кировском районе (лагерь «Мечта»), Партизанском районе (лагерь «Наши гости-3»), а также в санатории «Сахарный ключ» в пригороде Владивостока. «Смены открывались постепенно, в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, где расположен лагерь. Первые заезды прошли с 15 по 17 июля», — рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Бесплатные путевки на оздоровительные смены получают прежде всего дети с ограниченными возможностями здоровья, часто болеющие дети, школьники из семей с низким достатком и находящиеся в социально опасном положении.

До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Демография». Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет нацпроекта составит 3,1 триллиона рублей.