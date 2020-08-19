95-летний отец Верника признался в любви умершей супруге на видео

Актер Игорь Верник опубликовал в Instagram видео со своим 95-летним отцом Эмилем Верником, который признается в любви умершей 11 лет назад супруге.

Фото опубликовано @ivernik

На кадрах отец сидит на природе в кресле и держит в руках телефон с фотографией жены. Верник-старший обращается к ней «Анютка» и признается, что очень любит ее, всегда «любил и боготворил». Затем он рассказал, как «судьба» их свела. Также Верник опубликовал в подборке две черно-белых фотографии: с матерью в молодости, а также семейный портрет с двумя детьми.

«Сегодня день рождения мамы. В этом году папа не смог поехать на кладбище и попросил меня сделать там фотографию. И вот он сидит и смотрит на нее. Вот так выглядит память и любовь. Мамы нет уже 11 лет, а папа говорит с ней, как будто она рядом, как будто они только встретились и он обалдел от ее красоты», — подписал пост актер.