Apple создала для правительства США секретный гаджет

Бывший сотрудник Apple рассказал, что компания помогала правительству США создать секретный гаджет. Об этом инженер Дэвид Шрайер (David Shayer) рассказал в своей публикации на сайте издания TidBITS.

По словам Шрайера, о работе над секретным проектом в 2005 году его попросил руководитель проекта iPod, к которому, в свою очередь, обратились подрядчики Министерства энергетики США. Дэвид Шрайер должен был оказать содействие двум инженерам из компании Bechtel — Полу и Мэтью — и познакомить их с операционной системой iPod. Руководитель Шрайера заявил, что он должен отчитываться о работе напрямую: «Моему начальнику сказали, что я работаю над секретным проектом, и чтобы он не задавал вопросов».

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Автор рассказал, что его попросили помочь разработать плеер с особым функционалом, который бы внешне ничем не отличался от обычного iPod. Для этого он предложил им создать скрытый раздел, который было бы невозможно заметить при подключении девайса к компьютеру. Модифицированный гаджет создавался на основе обычного iPod пятого поколения, которых, по словам инженера, сотрудники Bechtel лично купили в количестве нескольких десятков.

Дэвид Шрайер подчеркнул, что в Apple оказали содействие подрядчику правительства, однако несколько ограничили возможности инженеров. Сотрудник компании рассказал, что Полу и Мэтью выдали отдельный кабинет, но подключили к интернету в обход корпоративного брандмауэра. Это было сделано для того, чтобы инженеры Bechtel не могли подключиться к внутренней сети Apple. Также версия iPad OS, к которой дали доступ посторонним, хранилась на DVD-диске без возможности вынести его за пределы штаб-квартиры компании.

Шрайер не знал, какое именно устройство в итоге создали сотрудники Bechtel, но полагает, что они добавили в iPod скрытый счетчик Гейгера. «Вы можете гулять по городу, слушать песни и одновременно записывать данные радиоактивности», — заявил инженер. По его словам, таким образом правительственные агенты могли бы искать следы украденного или контрабандного урана для создания «грязной бомбы».

В заключении автор заявил, что о секретном проекте в компании знали всего четыре человека: «И никто из них уже не работает в Apple». Также факт сотрудничества американской компании с подрядчиками правительства невозможно подтвердить, так как все договоренности между сторонами был устными.