Звезду фильма «Перл-Харбор» будут судить за изнасилование

Американского актера Кьюбу Гудинга-младшего будут судить за изнасилование. Об этом сообщает издание Variety.

Выдвинувшая обвинения женщина утверждает, что инцидент произошел в 2013 году. По ее словам, артист пригласил ее выпить в отеле, а потом предложил подняться вместе в номер, чтобы он смог переодеться. Когда актер начал раздеваться, предполагаемая жертва попыталась покинуть комнату, однако Гудинг-младший закрыл дверь, толкнул женщину на кровать и, согласно ее показаниям, дважды изнасиловал.

Адвокат звезды фильма «Перл-Харбор» Марк Джей Хеллер заявил, что эти «обвинения являются полностью ложными». Он пояснил, что его клиент пока не получил приглашение в суд.

Раньше против Кьюбы Гудинга-младшего уже выдвигались аналогичные обвинения. В 2019 году его признали невиновным по делу, в котором его обвиняли в домогательствах к трем женщинам в ночных клубах.

52-летний Кьюба Гудинг-младший известен по таким фильмам и сериалам, как «Куда приводят мечты», «Американская история ужасов», «Лучше не бывает», «Поездка в Америку», «Страсти Дон Жуана», «Джерри Магуайер» и «Снежные псы».