Пара пингвинов-лесбиянок «усыновила» пингвиненка

Пингвины-лесбиянки из Океонаграфического аквариума в испанском городе Валенсия выхаживают «усыновленного» детеныша. Об этом сообщает сайт Pink News.

Смотрители океанариума заметили, что пингвины Электра и Виола проявляли друг к другу интерес и вместе строили гнезда из камней. Птицы часто используют камни в брачных ритуалах: обычно самцы дарят их самкам. Поэтому люди решили подложить паре оплодотворенное яйцо, взятое у других пингвинов.

«Они отложили по два яйца каждая и, очевидно, не знали, что эти яйца не оплодотворены. Поэтому мы взяли одно яйцо у другой пары в их гнездо, чтобы они могли заботиться о нем», — рассказал смотритель отдела птиц аквариума Карлос Баррос (Carlos Barros).

В результате из яйца вылупился пингвиненок. Специалисты пока не дают ему имя, так как ждут результатов анализа крови, чтобы определить его пол. Анализы проведут, когда детенышу будет шесть недель. Всего в колонии из 25 субантарктических пингвинов в этом сезоне родились три пингвиненка.

По данным ученых, гомосексуальное поведение встречается более чем у 1,5 тысячи видов животных.

Ранее сообщалось, что в океанариуме ирландского города Дингл живут четыре однополые пары пингвинов. У одной из пар, состоящей из двух самок, есть пингвиненок, которого они воспитывают вместе.