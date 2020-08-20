Министр иностранных дел Польши подал в отставку

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку. Об этом рассказало «Польское радио» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Монику Шатинська-Люфт.

Она рассказала, что это решение готовилось заранее: после прошедших в стране выборов президента, по мнению Чапутовича, стоило сменить и главу МИДа. По словам пресс-секретаря, министр рассчитывает, что его преемник укрепит международную позицию польского государства.

«Министр выразил убеждение, что его преемник продолжит текущую линию и будет выступать за дальнейшее укрепление позиции Польши на международной арене», — приводит сайт радиостанции ее реплику.

Чапутович возглавлял польское министерство иностранных дел с января 2018 года.

12 июля стало известно, что Анжей Дуда выиграл президентские выборы, набрав 50,4 процента голосов во втором туре голосования.