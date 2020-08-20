Назван самый богатый силовик России. Как сообщает РБК, самые большие доходы за 2019 года среди руководства российских силовых структур задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика.

За 2019 год силовик заработал 26,7 миллиона рублей. При этом годом ранее он задекларировал более четырех миллионов рублей.

Имущество замминистра за прошлый год не изменилось за исключением двух земельных участков площадью порядка 700 квадратных метров каждый, которые разменяли или объединили в один общий площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, у чиновника в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

На втором месте по доходам среди силовиков оказался замруководителя Главного военного следственного управления Следственного Комитета Сергей Бедин, задекларировавший 19 миллионов рублей.

Далее идет нынешний замглавы прокуратуры ЯНАО Александр Демин: в 2019 году он был замруководителя Дальневосточного следственного управления Следственного Комитета России на транспорте и задекларировал 16,7 миллиона рублей.

Также среди лидеров по заработку оказался командующий Северо-западным округом войск Росгвардии Павел Дашков с 14,8 миллионами рублей.

Ранее был назван годовой заработок главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Оказалось, что в 2019-м он заработал 12,4 миллиона рублей, что почти на миллион больше, чем годом ранее. В собственности у главы СКР значится только дача площадью в 257,4 квадратного метра, а в пользовании — квартира площадью 224,4 квадратного метра и дача площадью 294,3 квадратного метра.