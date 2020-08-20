В России предложили отменить один налог

В Госдуму внесен законопроект об отмене в России одного из налогов с 2021 года. Речь идет о сборах на транспорт. Такое предложение внес член думского комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев, передает РИА Новости.

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Законопроект подразумевает внесение поправок в Налоговый кодекс. Барышев напомнил, что за отмену транспортного налога неоднократно высказывались в Кремле, предлагая возмещать выпадающие доходы за счет акцизов на топливо.

«Отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств», — говорится в пояснительной записке к документу.

Подобная инициатива уже предлагалась в августе, тогда ее продвигал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. До него отменить сборы за машины, которыми не пользуются более полугода, предлагал член «Единой России» Евгений Федоров.

Единственное произошедшее с транспортным налогом за последние годы изменение касалось его отмены в отношении угнанных автомобилей. Такая мера вступила в силу весной 2019 года. Факт угона и розыска машины должен быть подтвержден в МВД.