Бывшего главного стратега Трампа арестовали за мошенничество

Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон арестован в Нью-Йорке по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters.

В частности, речь идет об обмане пользователей интернета с помощью сбора средств для проекта «Мы строим стену» на границе с Мексикой. Fox News сообщает, что таким образом было собрано более 25 миллионов долларов. В обвинительном заключении утверждается, что Бэннон вывел более миллиона долларов через некоммерческую организацию, потратив деньги в том числе на личные расходы. Сообщается, что ему грозит до 20 лет заключения.

Также известно, что ФБР имеет доказательство преступных связей Беннона с беглым китайским миллиардером Го Вэньгуем.

Бэннон занимал пост старшего советника президента США, а также главного стратега Белого дома с 20 января по 18 августа 2017 года. Он выпускник Гарвардского университета, успел поработать в Goldman Sachs, а затем занимался съемками документальных фильмов. После ухода из администрации он возглавлял ультраправый новостной ресурс Breitbart News. Критики обвиняют Бэннона в том, что он сделал сайт прибежищем нацистов, антисемитов и радикальных правых активистов.

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