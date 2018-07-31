Бывшего главного идеолога Трампа сравнили с Распутиным

Американские СМИ навязали бывшему главному советнику американского президента Дональда Трампа — Стивену Бэннону — образ Григория Распутина, которого связывают с падением династии Романовых. Об этом пишет колумнист The Guardian Кас Мадд (Cas Mudde).

По его словам, в прессе Бэннона делают практически единолично ответственным за шокировавшую американцев победу Трампа на выборах 2016 года, а его визит в ЕС сразу же начали подавать, как сильно влияющий на политику региона, и связали с «планами по захвату Европы ультраправыми».

Однако бывший советник никак не может быть Распутиным, одаренным политиком, который в одночасье мог бы объединить все европейские правые силы, или даже «настоящим президентом, нашпиговывающим пустого Трампа крайне правыми взглядами», указывает Мадд. Эксперт отмечает, что Бэннон присоединился к кампании республиканца уже после того, как тот стал кандидатом в президенты. Кроме того, националистические высказывания нынешний президент США делал, еще будучи бизнесменом.

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Мадд пишет, что в связи с этим весь «хайп в прессе» вокруг «выдохшегося американца» Бэннона идет на пользу лишь ему самому, помогая вернуть влияние в политических кругах. Впрочем, подобные статьи показывают, что политическую повестку в Европе продолжают устанавливать крайне правые силы, они также все больше набирают популярность, подчеркивает эксперт. «Именно в этом заключается опасность, а не в подражателе Распутина, ищущего нового царя», — резюмирует он.

Бэннон занимал пост старшего советника президента США, а также главного стратега Белого дома с 20 января по 18 августа 2017 года. Он выпускник Гарвардского университета, успел поработать в Goldman Sachs, а затем занимался съемками документальных фильмов. После ухода из администрации он вновь возглавил ультраправый новостной ресурс Breitbart News. Критики обвиняют Бэннона в том, что он сделал сайт прибежищем нацистов, антисемитов и радикальных правых активистов. Сам политик утверждает, что его сайт лишь площадка для новых «альтернативных правых».

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