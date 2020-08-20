В Германии задумались о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Глава министерства труда Германии Хубертус Хайль уверен, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Материалы по теме Падение титана Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец? Двойной навар Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?

Ранее глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман предложил задуматься о переходе на новый режим, поскольку это может стать «ответом на структурные изменения в таких секторах как автомобильная промышленность», и позволит сохранить рабочие места.

Сокращение рабочего времени с частичной компенсацией заработной платы является подходящей мерой для борьбы с кризисом, считает Хайль. Однако президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер отмечает, что, по его мнению, введение «четырехдневки» возможно, но только без компенсации зарплаты.

Во втором квартале ВВП страны упал из-за пандемии коронавируса на 10,1 процента к предыдущему кварталу. Безработица в июле осталась на уровне 6,4 процента.

Ранее некоторые эксперты заявили, что пандемия коронавируса может стать шагом к установлению четырехдневной рабочей недели в России. В 2019 году Минтруд отмечал, что подобная инициатива поспособствует охране здоровья работников и улучшению качества жизни.

Однако проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян и производительности труда. Он добавил, что это также негативно повлияет на конкурентоспособность российской экономики.