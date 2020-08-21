Германию раскритиковали за одинаковые дома

Известный немецкий архитектор из Франкфурта Штефан Форстер (Stefan Forster) раскритиковал Германию за одинаковые дома. Он сравнил их с обычными коробками, построенными по канонам архитектурной школы Баухауса. По сообщению Die Welt, Форстер призывает дизайнеров больше обращать внимание на особенности региона, в котором они возводят здания.

По мнению Форстера, современные немецкие архитекторы слишком сдержаны в своих решениях. Чаще всего они возводят светлые оштукатуренные фасады с пластиковыми окнами и оцинкованными балконным перилами. Помимо обвинений в банальности, архитектор также отмечает отсутствие региональных особенностей в дизайне зданий. Для него это очень важный аспект. «Сегодня дома совершенно не зависят от местоположения. Один и тот же дом могут построить, например, и в Мюнхене, и в Киле. Нынешняя архитектура идентична по всей стране. Но своими зданиями мы создаем связь с тем регионом, в котором они построены», — говорит архитектор.

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Однако все перечисленные проблемы при возведении зданий — следствие работы системы строительства жилья в Германии. В последнее время в стране из-за отсутствия больших площадей и роста цен на недвижимость увеличилось давление на архитекторов. От них требуют строить экономичные по метражу проекты, при этом сохраняя комфорт. В таких условиях эстетическая составляющая зданий остается второстепенной проблемой. Форстер отмечает ошибочность такого подхода, так как в нем теряется важная составляющая архитектуры. «Архитектура неосознанно говорит с чувствами людей. Вы идете по улице, чувствуете себя хорошо и не знаете почему. Это исходит от хорошей архитектуры, она может сделать людей счастливыми», — рассказывает архитектор.

Штефан Форстер — немецкий архитектор и владелец бюро Stefan Forster Architekten. Он известен своими работами по строительству и реконструкции жилых зданий. Например, его проект реновации пятиэтажек в Галле получил премию на международной выставке как лучший пример обновления городов в землях Саксония-Анхальт.

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