Самолет врезался в дом в Германии

В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в субботу. Отмечается, что самолет повредил крышу дома, после чего в здании возник пожар, в настоящее время он локализован.

По информация издания, в результате авиакатастрофы погибли как минимум три человека, один ребенок пострадал. Эти данные не окончательные, поскольку спасатели продолжают разбор обрушившихся перекрытий здания, под которыми могут находиться люди. Известно, что в доме проживали одна или две семьи.

Причины произошедшего выясняются.

В конце мая пассажирский лайнер «Пакистанских авиалиний», выполнявший внутренний рейс из Лахора, потерпел крушение. При этом авиалайнер упал прямо на жилые кварталы города Карачи. На борту, по разным данным, находилось от 90 до 115 человек.