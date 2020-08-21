Нападавших на прохожих с топорами бандитов задержали в Москве

В Москве задержали двух участников вооруженной организованной группы, которую обвиняют в разбойных нападениях. Об этом в пятницу, 21 августа, «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

В 2018 году банда нападала на прохожих у одного из торгово-ярмарочных комплексов Москвы и отнимала у них деньги и ценности. У предполагаемого организатора преступной группы полицейские изъяли сигнальный пистолет Макарова, переделанный в боевой, молотки и топоры.

Следствие установило причастность бандитов к четырем нападениям. Сумма ущерба составила более 16 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Бандитизм», «Разбой» и «Незаконные хранение оружия и боеприпасов».

Задержанные оказались приезжими из ближнего зарубежья. Они заключены под стражу. Третий участник банды объявлен в федеральный розыск.

Ранее в августе в Москве задержали главаря ОПГ за продажу школьницы в сексуальное рабство. Молодой человек пришел на встречу с «заказчиком» вместе с 16-летней девушкой, которой он и соучастники преступления пообещали легкий заработок. Передача 750 тысяч рублей, из которых только 10 тысяч рублей были настоящими, прошла в одной из столичных кальянных. Главарь банды был задержан сразу после получения денег.