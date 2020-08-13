Бандитов с методами спецслужб отправят под суд за похищения и убийства россиян

Завершено расследование дела банды Дмитрия Романова из Кургана: по версии Следственного комитета России (СКР), группировка похищала состоятельных бизнесменов, требуя за них выкуп. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, участников банды отличала любовь к методам спецслужб: использованию униформы силовиков, длительному сбору данных, слежке за «объектами» и соблюдению строгой конспирации. При этом группировка Романова, даже получив деньги, убивала заложников.

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Среди жертв подручных Романова — бизнесмены Андрей Машин, пропавший в Кургане в 2008 году, Александр Дружков, пропавший в Кургане осенью 2011 года, и Сергей Ваганов, пропавший в Екатеринбурге в том же 2011 году.

Во всех случаях бандиты действовали одинаково: представившись полицейскими, провожали бизнесмена в машину и увозили в заранее подготовленное место.

Там жертву держали до получения выкупа (около миллиона рублей), а затем убивали. При этом с Дружковым вышла ошибка — бандиты спутали его с братом, более успешным бизнесменом. Осознав ошибку, подручные Романова убили потерпевшего и бросили тело в гараже, даже не потребовав выкуп.

Как считают следователи, бандиты также расправились с курганцем по фамилии Задриборода из-за недвижимости. А зимой 2012 года участники группировки Романова похитили бизнесмена из Шадринска (Курганская область). По дороге машина застряла в сугробе — и тогда похитители выбросили потерпевшего из салона на мороз, а сами скрылись. В результате мужчина получил обморожения ног.

В настоящее время Романов вместе с подручными — Кириллом Ермолаевым и Александром Афанасьевым — обвиняются в убийствах, похищениях, угонах, незаконном обороте оружия, разбоях, вымогательстве и покушении на убийство. При этом Романов и Афанасьев сотрудничают со следствием, стремясь избежать пожизненных сроков.

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