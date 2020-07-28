В Подмосковье задержали участников новой «банды GTA»

В Можайском городском округе (Московская область) пресекли деятельность еще одной так называемой «банды GTA», совершившей разбойное нападение на дороге. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по Московской области.

Двигаясь на автомобиле по Минскому шоссе, они специально столкнулись с другим автомобилем. Когда тот остановился, врезавшись в заграждение, четверо злоумышленников вышли из автомашины, один выстрелил из пистолета, а другие металлическими трубами разбили стекла машины. Нападавшие заставили водителя пересесть на заднее сидение к двум другим пассажирам и отвезли их в сторону от трассы.

До ближайшего поселка они не доехали. Угрожая оружием, мужчины похитили у пострадавших 75 тысяч долларов, мобильные телефоны, связали жертв скотчем и скрылись.

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Сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали троих подозреваемых в возрасте от 22 до 26 лет. Поиск соучастника преступления продолжается. В квартирах задержанных были обнаружены банковские карты, мобильные телефоны, травматические пистолеты и патроны.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Ранее сообщалось, что в Таджикистане на 50 лет за убийства на дорогах были осуждены сбежавшие участники другой «банды GTA». В 2014 году основной костяк группировки был задержан в Москве и впоследствии приговорен к пожизненному лишению свободы. Гуломову и Каримову удалось сбежать, их объявили в международный розыск. В том же году их нашли в Таджикистане. В банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. С 2012 по 2014 год они совершили 16 разбойных нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей. В результате были убиты 17 человек.

Свое название банда получила по аналогии с серией компьютерных игр Grand Theft Auto.

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