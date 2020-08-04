Участников «банды желтых хризантем» осудили за новые убийства

Мосгорсуд вынес приговор участникам одной из самых жестоких банд столицы — «желтых хризантем». Четверо осужденных получили от 17 лет колонии до пожизненного заключения. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Их признали виновными в участии в вооруженной банде, убийствах и разбое, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

С 2007 по 2011 год банда совершила ряд нападений на территории Москвы — злоумышленники ограбили салон сотовой связи, ювелирный и свадебный салоны, убив при этом девять человек и похитив имущество на 16 миллионов рублей. Свое названия группировка получила из-за того, что бандиты прятали оружие в букете цветов.

Весной 2012 года большинство участников «желтых хризантем» были задержаны оперативниками.

Москвича Сергея Балихина, который по версии следствия, создал банду в 2009 году, суд приговорил к пожизненному заключению, Сергея Ходыкина — к 17 годам, Дениса Сарычева — к 23 годам, Тимофея Шатовкина — к 20 годам лишения свободы.

Ранее, в 2014 году, суд вынес приговор еще двум участникам банды. Виктор Якубив получил 14 лет колонии строгого режима, а Марат Юсупов — 19 лет. Еще один подозреваемый в марте того же года покончил с собой, выбросившись из окна квартиры.

В отношении еще двух членов банды уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.

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