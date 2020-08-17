Оказавшегося главарем банды актера культовых советских фильмов отправили на зону

Актеру Владимиру Сынгаевскому, сыгравшему эпизодические роли в культовых советских фильмах, дали пять лет колонии за мошенничество. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

Участники его банды с помощью поддельных завещаний и других документов переписывали на себя квартиры умерших. Кроме того, по поддельным паспортам Сынгаевский с соучастниками оформляли нотариальные доверенности с правом распоряжения денежными вкладами умерших. По этой схеме с одного из счетов им удалось снять более двух миллионов рублей.

Вторая попытка оказалась неудачной лишь потому, что счет умершего был уже закрыт, а денежные средства успел снять законный наследник. Суд оценил доход банды от преступной деятельности в 19 миллионов рублей.

Суд признал Сынгаевского виновным в мошенничестве и покушении на него, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Актера приговорили к лишению свободы и штрафу в один миллион рублей. Уголовное дело участников его банды выделено в отдельное производство.

Владимир Сынгаевский сыграл эпизодические роли в культовых советских фильмах: «Не бойся, я с тобой!», «Покровские ворота» и «Д'Артаньян и три мушкетера».

При задержании в феврале этого года бывший актер оказал сопротивление — заблокировал входную дверь и попытался избавиться от улик.

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