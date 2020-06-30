Оказавшийся главарем банды актер культовых советских фильмов пойдет под суд

Уголовное дело о мошенничествах Владимира Сынгаевского, сыгравшего эпизодические роли в культовых советских фильмах, направят в суд. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает «Интерфакс».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрят в Бутырском суде Москвы.

Актера задержали еще в феврале. Сынгаевского и его шестерых подельников подозревают в хищении денег и квартир умерших людей, не имевших наследников. По версии следствия, подозреваемые разработали сразу две преступные схемы. Первая предусматривала незаконный перевыпуск SIM-карт, с помощью которых злоумышленники заходили в банковские онлайн-приложения и похищали деньги. Вторая схема подразумевала присвоение жилья одиноких москвичей. Узнав о смерти человека без наследников, аферисты проникали в квартиру и похищали документы на право собственности.

По данным МВД, организатор преступных схем — Владимир Сынгаевский. Он играл эпизодические роли в культовых советских фильмах: «Не бойся, я с тобой!», «Покровские ворота» и «Д'Артаньян и три мушкетера». При задержании бывший актер оказал сопротивление — заблокировал входную дверь и попытался избавиться от улик.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru