Российский актер культовых фильмов оказался главарем банды

В Москве задержали актера Владимира Сынгаевского, сыгравшего эпизодические роли в культовых советских фильмах, и шестерых его подельников, которые подозреваются в хищении денег и квартир умерших людей, не имевших наследников. Об этом в пятницу, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По факту преступления полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Четверых подозреваемых на время следствия отправили в СИЗО.

По версии следствия, подозреваемые разработали сразу две преступные схемы. Первая предусматривала незаконный перевыпуск SIM-карт. Это делалось при помощи базы данных одного из мобильных операторов, которая была в распоряжении группировки. При помощи этих карт аферисты заходили в банковские онлайн-приложения и похищали деньги. Так, с одного счета, по данным оперативников, было похищено около двух миллионов рублей.

Согласно второй схеме, подозреваемые присваивали жилье одиноких москвичей. Узнав о смерти человека без наследников, они проникали в квартиру и похищали документы на право собственности. После этого оформлялись документы, которые позволяли банде выдавать себя за наследников и получать право собственности на квартиры и банковские счета.Точный размер ущерба от деятельности группировки еще предстоит установить следователям и оперативникам.

По данным МВД, организатор преступных схем актер — Владимир Сынгаевский. Он играл эпизодические роли в культовых советских фильмах: «Не бойся я с тобой», «Покровские ворота» и «Д'Артаньян и три мушкетера». При задержании бывший актер оказал сопротивление. Он заблокировал входную дверь и попытался избавиться от улик.

Для этого подозреваемый выкинул в окно несколько мобильных телефонов и документы, которые попали в руки полицейских. Всего в ходе обысков было обнаружено 20 комплектов документов умерших людей, включая паспорта.

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