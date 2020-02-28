Стивена Сигала оштрафовали на сотни тысяч долларов за рекламу криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала американского киноактера и мастера айкидо Стивена Сигала на 314 тысяч долларов, обвинив в сокрытии гонораров, полученных за рекламу криптовалюты. Об этом сообщает газета Financial Times.

Компания Bitcoiin2Gen в 2018 году выплатила Сигалу 250 тысяч долларов наличными и 750 тысяч в криптовалюте за то, что он размещал рекламные публикации в своих аккаунтах в социальных сетях. Также 67-летний актер стал амбассадором бренда. Однако он не сообщил о том, что посты были оплачиваемыми.

Представитель SEC Кристина Литтман рассказала изданию, что знаменитости не имеют права использовать свое влияние в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия полученной компенсации. Также отмечается, что на момент размещения рекламы аудитория Сигала в Facebook составляла 6,7 миллиона человек.

Актер добровольно согласился выплатить взыскание для урегулирования претензий.

В октябре 2019-го стало известно, что Сигал владеет домом в селе Усово Одинцовского района Московской области. Особняк на Рублевке общей площадью более 400 квадратных метров и баню в 129 «квадратов» актер купил в 2018 году.

Стивен Сигал стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.

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