Восьмилетний мальчик купил пять квартир на аукционе в Австралии

Восьмилетний Майкл Хэмден из Австралии поучаствовал в аукционе по продаже пяти квартир и выиграл его, заплатив за лот 970 тысяч австралийских долларов (52 миллиона рублей). Об этом сообщает Mirror Online.

Чек выписал отец несовершеннолетнего, но в сами торги он почти не вмешивался — ребенок самостоятельно конкурировал с шестью другими участниками. Купленные квартиры расположены в пригороде Сиднея. Мальчик и его папа-девелопер планируют отремонтировать апартаменты, чтобы впоследствии сдать их в аренду.

«Никогда ничего подобного не видел, — заявил изданию агент, представлялвший на торгах собственника недвижимости. — Другие участники аукциона были слегка шокированы». Отец ребенка в свою очередь пояснил, что он старается передать свой девелоперский опыт сыну. «Мне самому бывало трудно торговаться на аукционах. Надеюсь, моему сыну это поможет стать более уверенным в себе», — отметил мужчина.

Зимой 2011-го семилетний мальчик из Лондона едва не приобрел на онлайн-аукционе eBay британский реактивный истребитель Harrier. Ребенок увидел объявление о продаже самолета по фиксированной цене — 69,99 тысячи фунтов стерлингов — и нажал на кнопку «Купить». О поступке мальчика вскоре узнал его отец. Мужчине пришлось связаться с продавцом истребителя и объяснить, что его сын не в состоянии оплатить самолет.

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